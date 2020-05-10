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У німецьких лабораторіях тестують українські ліки від коронавірусу, - посол

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 01:25
У німецьких лабораторіях тестують українські ліки від коронавірусу, - посол
Фото: Андрій Мельник (germany.mfa.gov)

Кілька медичних препаратів, які можуть бути використані при лікуванні COVID-19, тестують у Німеччині

У лабораторіях Німеччини наразі проводять тестування кількох медичних препаратів українського виробництва, котрі можуть бути застосовані при лікуванні пацієнтів від COVID-19. Про це сказав посол України у Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За словами дипломата, Україна та Німеччина домовилися про спільні шляхи для пошуку методів боротьби із пандемією коронавірусу.

"У нас справді є дуже непоганий досвід. Саме у німецьких лабораторіях зараз тестуються деякі вітчизняні медичні препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусу. Ми дуже активно працюємо над тим", - сказав Мельник.

Посол висловив сподівання, що в українських та німецьких фахівців будуть спільні ініціативи також у розробці вакцини.

"Таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, які працюють у Німеччині", - уточнив Мельник.

Нагадаємо, наприкінці квітня Міністерство охорони здоров'я внесло зміни в протокол лікування коронавірусу: був внесений препарат гепарин у зв'язку з великою кількістю тромбоемболічних ускладнень серед пацієнтів.

Станом на 9 травня число хворих коронавірусом в Україні досягло 14 710. Від ускладнень внаслідок інфекції померли 376 пацієнтів.

Теги Новини України ГерманиялекарстваКоронавірус
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