ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В немецких лабораториях тестируют украинские лекарства от коронавируса, - посол

Новости » Коронавирус     10.05.2020 - 01:25
В немецких лабораториях тестируют украинские лекарства от коронавируса, - посол
Фото: Андрей Мельник (germany.mfa.gov)

Несколько медицинских препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19, тестируют в Германии

В лабораториях Германии сейчас проводят тестирование нескольких медицинских препаратов украинского производства, которые могут быть применены при лечении пациентов от COVID-19. Об этом сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода".

По словам дипломата, Украина и Германия договорились о совместных путях для поиска методов борьбы с пандемией коронавируса.

"У нас действительно есть очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над этим", - сказал Мельник.

Посол выразил надежду, что в украинских и немецких специалистов будут совместные инициативы также в разработке вакцины.

"Таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, которые работают в Германии", - уточнил Мельник.

Напомним, в конце апреля Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол лечения коронавирус - был внесен препарат гепарин в связи с большим количеством тромбоэмболических осложнений среди пациентов.

По состоянию на 9 мая число заболевших коронавирусом в Украине достигло 14 710. От осложнений в результате инфекции умерли 376 пациентов.

Теги Новости Украины ГерманиялекарстваКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь