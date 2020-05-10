У Чернівецькій області різко зросла захворюваність коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

За добу на Буковині зареєстрували 89 нових пацієнтів

У Чернівецькій області в суботу, 9 травня, зафіксували нове зростання захворюваності коронавірусом. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

Зокрема, за останню добу встановлено діагноз інфікування COVID-19 ще у 89 мешканців Буковини. Серед них 29 випадків зареєстровано у Чернівцях.

"Таким чином на Буковині уже зафіксовано 2268 випадків захворювання на коронавірус. На щастя ще 18 буковинців побороли інфекцію", - зазначив Осачук.

Протягом доби в обласній лабораторії було протестовано 423 зразки матеріалів.

Нагадаємо, за минулу добу у лікарнях Чернівецької області зафіксовано 3 летальних випадки від коронавірусу. Всього в області внаслідок інфікування COVID-19 померли 75 людей.

Додамо, що у Харківській області три населених пункти закрили на карантин у зв'язку із ростом захворюваності COVID-19.

Станом на 9 травня число хворих коронавірусом в Україні досягло 14 710. Від ускладнень внаслідок інфекції померли 376 пацієнтів.