В Україні внесли зміни в протокол лікування коронавірусу

Фото: Максим Степанов (УНІАН)

В протокол лікування внесли препарат гепарин

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни в протокол лікування коронавірусу COVID-19. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами міністра, в протокол був внесений препарат гепарин у зв'язку з великою кількістю тромбоемболічних ускладнень серед пацієнтів.

"У зв'язку з тим, що ми спостерігаємо при коронавирусной хвороби велику кількість тромбоемболічних ускладнень під час перебігу хвороби, що наші фахівці, які складають протокол, звернули увагу на протоколи інших країн... і було прийнято рішення ввести в протокол гепарин", - повідомив Степанов.

Раніше Степанов повідомляв, що Міністерство охорони здоров'я України закупить у США медичний препарат "Ремдесивир", який використовують при лікуванні коронавірусу. Цей препарат повинен використовуватися при важких і критичних станах.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що в Україні єдиним затвердженим джерелом виявлення коронавірусної хвороби є ПЛР-тестування. Швидкі тести не введені міністерством в якості джерела виявлення COVID-19, однак їх використання не забороняється.