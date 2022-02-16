RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Німецькі лижниці стали олімпійськими чемпіонками в командному спринті

Автор: Андрій Вирва

Визначились олімпійські призери в командному лижному спринті серед жінок. Найшвидше подолала дистанцію команда Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

У фіналі взяло участь десять збірних.

За перемогу розгорнулася напружена боротьба, у фінішному протоколі перші три команди розділило менше секунди.

Перемогу вирвала збірна Німеччини. На другій позиції фінішували шведки, а бронзові нагороди здобула команда ОКР.

Командний лижний спринт. Жінки:

  1. Німеччина (Катаріна Генніг, Вікторія Карл) – 22:09,85
  2. Швеція (Майя Дальквіст, Йонна Сундлінг) – 22:10,02
  3. ОКР (Юлія Ступак, Наталя Непряєва) – 22:10,56

Нагадаємо, що жіноча збірна Швеції з біатлону перемогла в естафеті, а збірна України фінішувала на сьомій позиції.

Додамо, що американець Алекс Холл став олімпійським чемпіоном зі слоупстайлу.

Також згадаємо, що гірськолижник Ноель виграв олімпійське золото для Франції в слаломі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОлімпіадаОлимпиада 2022