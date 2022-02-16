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Немецкие лыжницы стали олимпийскими чемпионками в командном спринте

Автор: Андрей Вырва

Определились олимпийские призеры в командном лыжном спринте среди женщин. Быстрее всего преодолела дистанцию команда Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В финале приняло участие десять сборных.

За победу развернулась напряженная борьба, в финишном протоколе первые три команды разделило меньше секунды.

Победу вырвала сборная Германии. На второй позиции финишировали шведки, а бронзовые награды завоевала команда ОКР.

Командный лыжный спринт. Женщины:

  1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карл) – 22:09,85
  2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) – 22:10,02
  3. ОКР (Юлия Ступак, Наталья Непряева) – 22:10,56

Напомним, что женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете, а сборная Украины финишировала на седьмой позиции.

Добавим, что американец Алекс Холл стал олимпийским чемпионом по слоупстайлу.

Также вспомним, что горнолыжник Ноэль выиграл олимпийское золото для Франции в слаломе

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