Немецкие лыжницы стали олимпийскими чемпионками в командном спринте

Определились олимпийские призеры в командном лыжном спринте среди женщин. Быстрее всего преодолела дистанцию команда Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт .

Победу вырвала сборная Германии. На второй позиции финишировали шведки, а бронзовые награды завоевала команда ОКР.

За победу развернулась напряженная борьба, в финишном протоколе первые три команды разделило меньше секунды.

В финале приняло участие десять сборных.

Напомним, что женская сборная Швеции по биатлону победила в эстафете, а сборная Украины финишировала на седьмой позиции.

Добавим, что американец Алекс Холл стал олимпийским чемпионом по слоупстайлу.

Также вспомним, что горнолыжник Ноэль выиграл олимпийское золото для Франции в слаломе