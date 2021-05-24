Німецька Lufthansa припиняє літати над Білоруссю

Німецька авіакомпанія Lufthansa вирішила припинити здійснення авіарейсів над Білоруссю. На такий крок пішли після того, як білоруський режим вчора примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair.

Нагадаємо, вчора білоруський режим за сприяння винищування примусово посадив літак Ryanair, який летів з Греції в Литву, щоб затримати опозиціонера та засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Літак садили під приводом нібито замінування. А сьогодні в неприємний інцидент в Білорусі потрапила Lufthansa.

Літаки авіакомпанії Lufthansa відтепер літатимуть в обхід білоруського повітряного простору. Також авіакомпанія не буде здійснювати авіарейси в Білорусь.

Як писало РБК-Україна, сьогодні літак Lufthansa, який мав прямувати до Франкфурту, понад годину не випускали з аеропорту "Мінськ", а пасажирів відправили на повторну перевірку. Як заявили в аеропорту, на літаку Lufthansa шукали вибухівку після повідомлення про нібито підготовку теракту.

Додамо, після вчорашнього інциденту з Ryanair низка авіакомпаній почали здійснювати рейси в обхід Білорусі. А Британія взагалі заборонила приймати літаки з Білорусі.