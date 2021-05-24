ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Німецька Lufthansa припиняє літати над Білоруссю

Новость на русском →
Німеччина, Понеділок 24 травня 2021 21:46
Німецька Lufthansa припиняє літати над Білоруссю Фото: Lufthansa припиняє літати над Білоруссю (flickr.com/southbound228)
Автор: Дмитро Левицький

Німецька авіакомпанія Lufthansa вирішила припинити здійснення авіарейсів над Білоруссю. На такий крок пішли після того, як білоруський режим вчора примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair.

Про це повідомив телеканал BFM TV.

Літаки авіакомпанії Lufthansa відтепер літатимуть в обхід білоруського повітряного простору. Також авіакомпанія не буде здійснювати авіарейси в Білорусь.

Нагадаємо, вчора білоруський режим за сприяння винищування примусово посадив літак Ryanair, який летів з Греції в Литву, щоб затримати опозиціонера та засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Літак садили під приводом нібито замінування. А сьогодні в неприємний інцидент в Білорусі потрапила Lufthansa.

Як писало РБК-Україна, сьогодні літак Lufthansa, який мав прямувати до Франкфурту, понад годину не випускали з аеропорту "Мінськ", а пасажирів відправили на повторну перевірку. Як заявили в аеропорту, на літаку Lufthansa шукали вибухівку після повідомлення про нібито підготовку теракту.

Додамо, після вчорашнього інциденту з Ryanair низка авіакомпаній почали здійснювати рейси в обхід Білорусі. А Британія взагалі заборонила приймати літаки з Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Літак Білорусь воздушное пространство авиасообщение полеты Lufthansa
NEWS
"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем
"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем
DAILY
Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає
Владислав Красінський, Сергій Щербина Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає