Німецька авіакомпанія відновить польоти в Іран

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Літаки концерну продовжать облітати Іран і Ірак

Після скасування рейсів в Іран після ракетного обстрілу американської військової бази на території Іраку німецька авіакомпанія Lufthansa в четвер, 9 січня, відновить польоти в Тегеран. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Welt.

Як відзначають в авіакомпанії, а аеропорт Тегерана відкритий, немає ніяких обмежень безпеки для під'їзного шляху і зони навколо аеропорту. Також наголошується, що рейс дочірньої авіакомпанії Lufthansa Austrian Airlines вилетить пізно ввечері.

Крім того,в компанії відзначили, що літаки концерну продовжать облітати Іран і Ірак.

Нагадаємо, вночі 7 січня по військовій базі США в Іраку було завдано ракетного удару. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції. За даними іранського телебачення, в результаті ракетного обстрілу американських об'єктів загинули 80 людей. У Вашингтоні інформацію про загиблих поки не підтвердили.

Крім того, вранці 8 січня в Ірані сталася аварія літака української авіакомпанії МАУ. За даними українського МЗС, на борту літака знаходилися 176 осіб, з них 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 громадян України - двоє пасажирів і екіпаж літака.

До з'ясування причини катастрофи літака МАУ в Ірані український уряд заборонило польоти в цю країну.