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Нет ни одного российского НПЗ, до которого бы не достало украинское оружие, - Зеленский

17:09 10.07.2026 Пт
2 мин
На этой неделе украинские "дальнобойные санкции" достигли Сибири
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

В России не осталось нефтеперерабатывающих заводов, которые не атаковало бы украинское оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что на этой неделе украинские военные достигли важных результатов в применении "дальнобойных санкций" по российским объектам, работающим в поддержку враждебной агрессии.

"Украинские дроны долетели до Сибири и поразили НПЗ в Омске - почти 2,5 тысячи километров от Украины. Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не достало бы украинское оружие", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина била по нефтяным объектам россиян в Саратовском, Ростовском, Тверском, Ставропольском, Краснодарском регионах, Татарстане и Башкортостане.

"Был поражен аэродром в Воронежском регионе, стратегическое предприятие в Твери. Было и применение дронов по объектам в Московском, Ленинградском и Брянском регионах", - сообщил он.

Глава государства подчеркнул, что "украинский план дальнобойных санкций против России выполняется четко".

Напомним, серьезные проблемы с поставками бензина в России начались после серии ударов Украины по НПЗ оккупантов. Как отмечает Financial Times, украинские дроны наносят удары по российской энергетической инфраструктуре "с беспрецедентной скоростью".

Отметим, что производство бензина в стране-агрессоре покрывает лишь около 65% от сезонного спроса. В результате украинских ударов остановились крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России.

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