Немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя, - Зеленський

Глава держави наголосив, що цього тижня українські військові досягли важливих результатів у застосуванні "далекобійних санкцій" по російських об'єктах, які працюють на підтримку ворожої агресії.

"Українські дрони долетіли до Сибіру та уразили НПЗ в Омську - майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що Україна била по нафтових об'єктах росіян у Саратовському, Ростовському, Тверському, Ставропольському, Краснодарському регіонах, Татарстані та Башкортостані.

"Був уражений аеродром у Воронезькому регіоні, стратегічне підприємство у Твері. Були й застосування дронів по об'єктах у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах", - повідомив він.

Глава держави підкреслив, що "український план далекобійних санкцій проти Росії виконується чітко".