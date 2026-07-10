Немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя, - Зеленський

У Росії не залишилось нафтопереробних заводів, які б не атакувала українська зброя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Глава держави наголосив, що цього тижня українські військові досягли важливих результатів у застосуванні "далекобійних санкцій" по російських об'єктах, які працюють на підтримку ворожої агресії.
"Українські дрони долетіли до Сибіру та уразили НПЗ в Омську - майже 2,5 тисячі кілометрів від України. Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя", - наголосив Зеленський.
Президент зауважив, що Україна била по нафтових об'єктах росіян у Саратовському, Ростовському, Тверському, Ставропольському, Краснодарському регіонах, Татарстані та Башкортостані.
"Був уражений аеродром у Воронезькому регіоні, стратегічне підприємство у Твері. Були й застосування дронів по об'єктах у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах", - повідомив він.
Глава держави підкреслив, що "український план далекобійних санкцій проти Росії виконується чітко".
Нагадаємо, серйозні проблеми з постачанням бензину в Росії почалися після серії ударів України по НПЗ окупантів. Як зазначає Financial Times, українські дрони завдають ударів по російській енергетичній інфраструктурі "з безпрецедентною швидкістю".
Зазначимо, виробництво бензину у країні-агресорці покриває лише близько 65% від сезонного попиту. Внаслідок українських ударів зупинилися найбільші нафтопереробні заводи Росії.