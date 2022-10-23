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Нет обуви и "дружеский огонь": в Генштабе рассказали о проблемах РФ с мобилизованными

Фото: в Генштабе рассказали о проблемах РФ с мобилизованными в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

У российских командиров большие проблемы с материальным обеспечением мобилизованных в Украине. Доходит до того, что у "мобиков" на Херсонском направлении нет даже спецобуви и не редки случаи огневого поражения своих подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба.

"Российское военное командование испытывает проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан. Так, на Херсонском направлении, отмобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, у большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным военных, российское военное руководство пытается удержать линию фронта, отправляя эту категорию солдат на фронт с учетом оперативной обстановки, а не их подготовленности.

"Из-за слабой организации взаимодействия есть единичные случаи так называемого "дружественного огня" между подразделениями противника", - добавляют в Генштабе.

Как сообщалось, в Украине ожидают приход 150 тысяч мобилизованных россиян, которые будут направлены на пополнение частей, понесших "безумные" потери на фронте.

Напомним, в Россию уже начали приходить похоронки с сообщениями о гибели в Украине недавно мобилизованных. По официальным данным, 23 солдата погибли в Украине буквально через несколько недель после объявления Путиным частичной мобилизации в России.

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