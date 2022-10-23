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Немає взуття та "дружній вогонь": в Генштабі розповіли про проблеми РФ з мобілізованими

Фото: в Генштабі розповіли про проблеми РФ з мобілізованими в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські командири мають великі проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих в Україні. Доходить до того, що у "мобіків" на Херсонському напрямку немає навіть спецвзуття та не поодинокі випадки вогневого ураження своїх підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу.

"Російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян. Так, на Херсонському напрямку, відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними військових, російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту, відправляючи цю категорію солдатів на фронт з огляду на оперативну обстановку, а не на їх підготовленість.

"Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого “дружнього вогню” між підрозділами противника", - додають у Генштабі.

Як повідомлялося, в Україні чекають прихід 150 тисяч мобілізованих росіян, які будуть спрямовані на поповнення частин, які зазнали "шалених" втрат на фронті.

Нагадаємо, в Росію вже почали приходити похоронки з повідомленнями про загибель в Україні нещодавно мобілізованих. За офіційними даними, 23 солдати загинули в Україні буквально за кілька тижнів після оголошення Путіним часткової мобілізації в Росії.

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