ua en ru
Пт, 13 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Нет смысла обсуждать": посол Германии сделал заявление по Taurus для Украины

Пятница 13 февраля 2026 20:56
UA EN RU
"Нет смысла обсуждать": посол Германии сделал заявление по Taurus для Украины Иллюстративное фото: ракета Taurus (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Посол Германии в Украине Хайко Томс считает, что нет смысла обсуждать поставки Украине крылатых ракет Taurus. По его мнению, надо развивать дальнобойные способности Киева в целом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Томс заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: Убийцы баллистики: чем особенны ракеты PAC-3, которые Украине пообещала Германия

"Всю свою карьеру я занимался вопросами безопасности и обороны. Именно поэтому я знаю: никогда нет смысла говорить об отдельных системах вооружения. Надо говорить о возможностях. То, что Украине нужны возможности для ударов средней и большой дальности, - это бесспорно", - сказал он о поставках Украине ракет Taurus.

Томс отметил, что "Украина уже обладает определенными возможностями", однако есть потенциал и необходимость для их усиления.

"Я считаю, что вовлеченность в этом направлении еще нужно усиливать. Особенно в сфере дальнобойных средств поражения - здесь еще есть возможности укрепить Украину", - подчеркнул он.

Совместные предприятия Украины и Германии

По словам посла ФРГ, Украина и Германия "могут сделать много хороших вещей вместе". В частности, он отметил, что уже созданы первые совместные предприятия между оборонными компаниями двух стран.

"У нас есть хорошие технологии, которые могут помочь Украине. Но в то же время мы также очень много учимся из украинского опыта. К сожалению, приходится констатировать, что это стало возможным именно из-за ситуации войны и из-за огромного объема боевого опыта", - заявил Томс.

Он констатировал, что Украина "имеет опыт, которого нет ни у кого другого", а также "разрабатывает фантастические инновации".

Ракеты Taurus для Украины

Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России. В частности, в начале июля, глава немецкого правительства не исключил передачи этого вооружения для Украины.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев в прошлом году заявлял, что Берлин не рассматривает передачу Украине этих ракет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Ракеты
Новости
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы