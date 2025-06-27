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Мечта за реальные деньги. Сколько стоит собрать мощный игровой ПК в 2025 году

Пятница 27 июня 2025 20:00
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Мечта за реальные деньги. Сколько стоит собрать мощный игровой ПК в 2025 году Во что обойдется идеальный компьютер для игр в 2025 году (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Геймерская техника в 2025 году больше не роскошь, а доступная реальность. Спрос на игровые компьютеры, ноутбуки и комплектующие стабильно высокий.

О том, сколько стоит мощный игровой ПК в 2025 году и как сэкономить без потери в производительности, пишет РБК-Украина со ссылкой на данные OLX.

По данным OLX, в мае 2025 года на платформе было размещено более 2 млн объявлений о продаже игровых компьютеров, комплектующих, ноутбуков, мониторов и приставок. За месяц пользователи оставили свыше 3,8 млн отзывов - интерес к рынку стабильно высокий.

Сколько стоит собрать игровой ПК?

Средняя цена нового игрового компьютера в мае 2025 года составляет 31 200 грн (5 064 объявлений, 8 940 отзывов), б/у - 8 860 грн (38 159 объявлений, 54 248 отзывов). Мониторы для геймеров обойдутся в среднем в 8 860 грн за новые (821 объявление, 2 083 отзыва) и 3 727 грн - за б/у (5 925 объявлений, 13 381 отзыв).

Если собирать ПК из отдельных компонентов, средние цены будут такими:

  • блок питания - 2 029 грн (новый) и 1 160 грн (б/у)
  • видеокарта - 14 030 грн и 4 865 грн
  • жесткий диск - 2 956 грн и 1 097 грн
  • звуковая карта - 2 807 грн и 1 911 грн
  • корпус - 2 641 грн и 1 195 грн
  • материнская плата - 4 930 грн и 1 895 грн
  • оперативная память - 1 719 грн и 694 грн
  • процессор - 5 946 грн и 1 377 грн.

Игровые ноутбуки и приставки

Для тех, кто не хочет собирать ПК самостоятельно, есть игровые ноутбуки - готовое и мобильное решение. Средняя цена нового игрового ноутбука в мае 2025 года - 41 456 грн, б/у - 17 808 грн. На OLX размещено почти 20 тысяч таких объявлений, количество отзывов превышает 40 тысяч.

Игровые приставки остаются популярным выбором. Новая PlayStation стоит в среднем 16 383 грн, б/у - 8 495 грн. Xbox дешевле - 10 914 грн за новый и 6 897 грн за б/у.

При этом именно PlayStation пользуется большей популярностью - на б/у модели приходится в три раза больше объявлений и отзывов.

Выбор на любой бюджет

В мае 2025 года на OLX можно найти игровые устройства на любой бюджет: от б/у ПК за 8 857 грн до премиум-ноутбуков за 41 456 грн. Самостоятельная сборка ПК из б/у комплектующих (в среднем 14 194 грн) позволяет существенно сэкономить по сравнению с новыми деталями (около 37 058 грн). Среди приставок лидируют б/у модели Sony PlayStation - настоящий хит среди геймеров.

Безопасные покупки с OLX

Для комфортных и безопасных сделок OLX предлагает сервис "Доставка", позволяющий приобрести технику онлайн с гарантией. Деньги резервируются у финансового партнера и переводятся продавцу только после того, как покупатель получит и проверит товар. В случае возврата средства возвращаются на карту.

OLX - не только огромный выбор игровых устройств, но и удобный сервис для поиска комплектующих и готовых решений под любые запросы и бюджеты.

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