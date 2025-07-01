Nvidia прекращает поддержку сразу трех поколений видеокарт: что это значит

NVIDIA официально объявила, что драйверы версии 580 станут последними для популярных видеокарт серий GeForce GTX 700, GTX 900 и GTX 10 . Это означает завершение поддержки графических архитектур Maxwell и Pascal , которые лежат в основе этих моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на популярный сайт о компьютерных играх PC Gamer .

Какие видеокарты останутся без поддержки

Данное решение затронет широкий спектр устройств, долгое время остававшихся основой игровых систем многих геймеров.

Архитектура Maxwell использовалась в некоторых моделях серии GTX 700 и во всей GTX 900, а Pascal стала базой для успешной GTX 10-й серии, включая такие хиты, как GTX 1060 и GTX 1080 Ti.

Кроме того, прекращение поддержки коснется и архитектуры Volta, представленную на потребительском рынке видеокартой TITAN V.

Эту информацию NVIDIA разместила в обновленном графике завершения поддержки продуктов. Изначально документ касался систем на базе UNIX, однако драйверы 580-й версии являются общими для всех платформ, включая Windows.

После их выхода пользователи перечисленных видеокарт, вероятно, перестанут получать обновления Game Ready, которые отвечают за оптимизацию под новые игры, исправления ошибок и улучшение производительности.

Важно отметить, что речь идет о продуктах возрастом от 8 до 11 лет. При этом серия GeForce GTX 16, основанная на архитектуре Turing, пока сохранит поддержку и будет получать обновления.

Точная дата выпуска драйверов 580-й версии пока не объявлена, поэтому владельцам старых видеокарт еще есть время подготовиться к завершению поддержки.

Что делать владельцам старых видеокарт после завершения поддержки

По мнению специалистов, универсального решения в данной ситуации не существует. Однако если вы используете компьютер преимущественно для офисных задач или запуска нетребовательных игр, поводов для срочного апгрейда нет - в ближайшие месяцы такие видеокарты смогут справляться с базовыми задачами.

Эксперты рекомендуют регулярно проверять наличие последних доступных драйверов и избегать установки сомнительных обновлений системы.

В то же время, пользователям, планирующим запуск современных игр или стремящимся к актуальной защите и поддержке новых технологий, имеет смысл рассмотреть обновление оборудования.

Даже графические карты серии GeForce RTX 20 (архитектура Turing) предлагают поддержку DLSS и аппаратной трассировки лучей. А решения на базе архитектур Ampere и Ada Lovelace обеспечивают более высокий уровень производительности и полную совместимость с последними API и игровыми технологиями.