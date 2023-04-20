Нет оснований. Чехия не будет запрещать импорт агропродукции из Украины

У Чехии нет оснований для запрета импорта агропродуктов из Украины. Проверки чешскими контролирующими органами зерна, мяса и яиц не выявили ни одного неподходящего образца.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny , об этом сказал министр сельского хозяйства Зденек Некула.

Глава чешского министерства пояснил, что каждый образец импортированных пищевых продуктов анализируется на наличие более 400 остатков действующих веществ.

В основном, это тесты на наличие микотоксинов или остатков пестицидов, а также все образцы проверяются на наличие тяжелых металлов, таких как свинец или кадмий.

Министр подчеркнул, что у Чехии нет оснований для запрета импорта сельскохозяйственных продуктов из Украины, как это сделали Польша, Словакия и другие страны.

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что интенсивные проверки будут продолжаться и дальше. Они также будут сосредоточены на молочных продуктах.

Некула также отметил, что Чехия полностью обеспечивает себя зерновыми и экспортирует значительную часть выпускаемой продукции. В прошлом году, по его словам, Чехия произвела 160 процентов своих внутренних потребностей в зерне.