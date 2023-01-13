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Нет признаков захвата. Пентагон оценил ситуацию в Соледаре

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Вашингтон, Пятница 13 января 2023 01:24
Нет признаков захвата. Пентагон оценил ситуацию в Соледаре Фото: Украинцы продолжают операции в окрестностях Соледара (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон не подтвердил, что Соледар Донецкой области был захвачен российскими оккупантами.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Украинцы продолжают операции в окрестностях Соледара и в дальнейшем дают отпор.

"Мы действительно наблюдаем интенсивные и тяжелые бои вокруг Соледара, а также Бахмута, который расположен сравнительно недалеко. Мы не можем подтвердить никаких сообщений, что Соледар был взят российскими силами", - сказал он.

Он отметил, что информация о захвате города распространялась в СМИ, а в сообщениях указывалось, что Соледар был якобы взят под контроль ЧВК "Вагнер".

Ранее РБК-Украина сообщало, что даже несмотря на перегруппировку оккупантов, усиление своих войск новыми наемниками ЧВК "Вагнер", российскому командованию все же не удается добиться желаемого успеха в Соледаре.

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