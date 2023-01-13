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Немає ознак захоплення. Пентагон оцінив ситуацію у Соледарі

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Вашингтон, П'ятниця 13 січня 2023 01:24
Немає ознак захоплення. Пентагон оцінив ситуацію у Соледарі Фото: Українці продовжують операції на околицях Соледара (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон не підтвердив, що Соледар Донецької області захопили російські окупанти.

Про це заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Українці продовжують операції на околицях Соледара і надалі дають відсіч.

"Ми справді спостерігаємо інтенсивні та важкі бої навколо Соледара, а також Бахмута, який розташований порівняно недалеко. Ми не можемо підтвердити жодних повідомлень, що Соледара було взято російськими силами", - сказав він.

Він зазначив, що інформація про захоплення міста поширювалася у ЗМІ, а в повідомленнях зазначалося, що Соледар був нібито взятий під контроль ПВК "Вагнер".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що попри перегрупування окупантів, посилення своїх військ новими найманцями ПВК "Вагнер", російському командуванню все ж таки не вдається досягти бажаного успіху в Соледарі.

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