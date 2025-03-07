Польша планирует выйти из конвенций о запрете противопехотных мин и кассетных боеприпасов

Польские власти рассматривают возможность выхода страны из Оттавской конвенции о запрете на производство, хранение и использование противопехотных мин, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, во время выступления в Сейме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info .

"Я буду рекомендовать Минобороны и Генштабу дать положительную оценку выходу Польши из Оттавской конвенции и, возможно, из Дублинской. Я говорю здесь о противопехотных минах и кассетных боеприпасах", - сказал Туск.

Польский премьер уточнил, что проведет консультации с оборонным ведомством по этому предложению.

Он отметил, что страна будет использовать все доступные средства для обеспечения своей безопасности.

По мнению Туска, проблема заключается в том, что все страны, которые их окружают, обладают этими вооружениями.

Оттавская конвенция, которая была подписана в 1997 году и вступила в силу в 1999-м, запрещает использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. К ней присоединились 163 государства.

Дублинская конвенция, разработанная в 2008 году, запрещает их использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Они часто не оснащены механизмами самоуничтожения, и, по данным военных экспертов, значительный процент может не взрываться, создавая опасность для гражданского населения даже после окончания военных конфликтов.