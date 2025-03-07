Польша планирует выйти из конвенций о запрете противопехотных мин и кассетных боеприпасов
Польские власти рассматривают возможность выхода страны из Оттавской конвенции о запрете на производство, хранение и использование противопехотных мин, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, во время выступления в Сейме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info.
"Я буду рекомендовать Минобороны и Генштабу дать положительную оценку выходу Польши из Оттавской конвенции и, возможно, из Дублинской. Я говорю здесь о противопехотных минах и кассетных боеприпасах", - сказал Туск.
Польский премьер уточнил, что проведет консультации с оборонным ведомством по этому предложению.
Он отметил, что страна будет использовать все доступные средства для обеспечения своей безопасности.
По мнению Туска, проблема заключается в том, что все страны, которые их окружают, обладают этими вооружениями.
Оттавская конвенция, которая была подписана в 1997 году и вступила в силу в 1999-м, запрещает использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. К ней присоединились 163 государства.
Дублинская конвенция, разработанная в 2008 году, запрещает их использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Они часто не оснащены механизмами самоуничтожения, и, по данным военных экспертов, значительный процент может не взрываться, создавая опасность для гражданского населения даже после окончания военных конфликтов.
Напомним, на днях стало известно, что Литва официально прекращает участие в договоре о запрете кассетных боеприпасов. Страна хочет усилить обороноспособность из-за угрозы со стороны российской армии.
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