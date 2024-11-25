"Нечего забавляться". Военный сделал неоднозначное заявление о полномочиях ТЦК

Соколов отметил, что работники ТЦК имеют ежемесячный план мобилизации, однако сталкиваются с многочисленными препятствиями.

"Они не имеют права применять силу, они безоружны ходят, на них нападения совершают. Если человек был на войне, а теперь служит в ТЦК, и ему хамят какие-то негодяи, у него не выдерживают нервы и он применяет силу", - заявил он.

Отсутствие права применять физическую силу или самозащиту, по словам Соколова, лишает их возможности надлежащим образом выполнять свои обязанности.

"Вместо того чтобы каким-то образом оправдать эту ситуацию, они делают виновными работников ТЦК и СП", - отметил Соколов.

Он подчеркнул необходимость законодательных изменений, которые обеспечили бы:

право применять физическую силу к уклонистам,

защита работников ТЦК от любых физических действий против них,

предоставление права на использование огнестрельного оружия в случае нападения при исполнении служебных обязанностей.

"Надо дать возможность применять, в том числе, физическую силу к уклонисту, запретить любые физические действия по отношению к военнослужащему. Стрелять надо дать право. Стрелять. Потому что это нападение на военнослужащего во время выполнения его обязанностей во время войны", - пояснил военный.

Напомним, недавно под Киевом произошла стрельба с участием представителя ТЦК.

Тогда местные Telegram-каналы начали распространять видео, на котором можно было увидеть, как мужчина в форме пытается догнать другого человека, производя при этом несколько выстрелов. Подробности можно узнать в материале РБК-Украина.