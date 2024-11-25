"Нема шо бавитися". Військовий зробив неоднозначну заяву про повноваження ТЦК

Соколов зазначив, що працівники ТЦК мають щомісячний план мобілізації, однак стикаються з численними перешкодами.

"Вони не мають права застосовувати силу, вони беззбройні ходять, на них напади роблять. Якщо людина була на війні, а тепер служить у ТЦК, і йому хамлять якісь негідники, в нього не витримують нерви й він застосовує силу", - заявив він.

Відсутність права застосовувати фізичну силу чи самозахисту, за словами Соколова, позбавляє їх можливості належно виконувати свої обов’язки.

"Замість того, щоб якимось чином виправдати цю ситуацію, вони роблять винними працівників ТЦК та СП", - зауважив Соколов.

Він підкреслив необхідность законодавчих змін, які б забезпечили:

право застосовувати фізичну силу до ухилянтів,

захист працівників ТЦК від будь-яких фізичних дій проти них,

надання права на використання вогнепальної зброї у разі нападу під час виконання службових обов’язків.

"Треба дати можливість застосовувати в тому числі фізичну силу до ухилянта, заборонити будь-які фізичні дії до військовослужбовця. Стріляти треба дати право. Стріляти. Бо це є напад на військовослужбовця під час виконання його обов'язків під час війни", - пояснив військовий.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом сталася стрілянина за участі представника ТЦК.

Тоді місцеві Telegram-канали почали поширювати відео на якому можна було побачити, як чоловік у формі намагається наздогнати іншу особу, здійснюючи при цьому кілька пострілів. Подробиці можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.