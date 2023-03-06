Шойгу с "инспекцией" побывал в разрушенном оккупантами Мариуполе

Министр обороны России Сергей Шойгу во время якобы поездки на оккупированные территории Украины побывал в захваченном Мариуполе. Он "инспектировал" так называемую работу по восстановлению города, который разрушили сами же оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны РФ.

"В городе Мариуполе "Донецкой народной республики" глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений", - говорится в заявлении.

Как цинично утверждается в сообщении российского Минобороны, Шойгу якобы посетил медицинский центр, центр МЧС и "новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов".

Отметим, что этот показательный для оккупантов спектакль с визитом Шойгу в Мариуполь особенно цинично выглядит из-за того, что город фактически разрушен в результате российского вторжения.

Мариуполь находился в блокаде армии РФ с начала марта 2022 года, а после того, как оккупантам удалось захватить город, стало известно, что инфраструктура города в результате боев была повреждена на 90%.

Напомним, что в субботу российское Минобороны утверждало, что Сергей Шойгу якобы "проинспектировал" оккупантов на востоке Украины, но точное место его пребывания не называлось.

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