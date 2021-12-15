Нелегально перетнули кордон: польські служби врятували мігрантів, які застрягли в болоті

У вівторок, 14 грудня, польські служби провели рятувальну операцію. Вони витягли чотирьох мігрантів, які незаконно перетнули кордон Польщі та застрягли у болоті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

Мігрантів із Сирії виявили на польсько-білоруському кордоні з боку міста Міхалово у Польщі. До рятувальної операції було залучено військовослужбовців, які виявили людей за допомогою дронів.

Двох мігрантів госпіталізували до лікарні. Це були чоловік та жінка. Їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Іншим двом чоловікам допомога медиків не знадобилася.

"Через низькі температури і замерзання рятувальна операція стала боротьбою за їхнє життя. Мігранти замерзли, але в стабільному стані. Рятувальники разом із пожежниками надавали долікарську допомогу", - йдеться у повідомленні.