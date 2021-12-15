Нелегально перетнули кордон: польські служби врятували мігрантів, які застрягли в болоті
У вівторок, 14 грудня, польські служби провели рятувальну операцію. Вони витягли чотирьох мігрантів, які незаконно перетнули кордон Польщі та застрягли у болоті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
Мігрантів із Сирії виявили на польсько-білоруському кордоні з боку міста Міхалово у Польщі. До рятувальної операції було залучено військовослужбовців, які виявили людей за допомогою дронів.
Двох мігрантів госпіталізували до лікарні. Це були чоловік та жінка. Їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Іншим двом чоловікам допомога медиків не знадобилася.
"Через низькі температури і замерзання рятувальна операція стала боротьбою за їхнє життя. Мігранти замерзли, але в стабільному стані. Рятувальники разом із пожежниками надавали долікарську допомогу", - йдеться у повідомленні.
Wczoraj #funkcjonariuszeSG z placówek w Michałowie i Narewce wspólnie z @KGPSP prowadzili przez kilka godzin akcję ratowniczą.Czworo nielegalnych imigrantów ob.Syrii i Iraku utknęło na bagnach. Udało się ich odnaleźć dzięki użyciu drona #WP— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 15, 2021
Dwie osoby przewieziono do szpitala. pic.twitter.com/N2Pbd3FYNe
Нагадаємо, 13 грудня мігранти знову застосували силові спроби прориву кордону Польщі. Вони кидали каміння у силовиків та пошкодили п'ять поліцейських автомобілів.