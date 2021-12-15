Нелегально пересекли границу: польские службы спасли мигрантов, которые застряли в болоте

Во вторник, 14 декабря, польские службы провели спасательную операцию. Они вытащили четырех мигрантов, которые незаконно пересекли границу Польши и застряли в болоте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

Мигрантов из Сирии обнаружили на польско-белорусской границы со стороны города Михалово в Польше. К спасательной операции были привлечены военнослужащие, которые обнаружили людей с помощью дронов.

Двоих мигрантов госпитализировали в больницу. Это были мужчина и женщина. Их здоровью ничего не угрожает. Остальным двоим мужчинам помощь медиков не понадобилась.

"Из-за низких температур и замерзания спасательная операция стала борьбой за их жизнь. Мигранты замерзли, но в стабильном состоянии. Спасатели вместе с пожарными оказывали доврачебную помощь", - говорится в сообщении.