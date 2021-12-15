ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нелегально пересекли границу: польские службы спасли мигрантов, которые застряли в болоте

Новина українською →
Польша, Среда 15 декабря 2021 14:49
Нелегально пересекли границу: польские службы спасли мигрантов, которые застряли в болоте Фото: польские службы провели спасательную операцию, вытащив мигрантов из болота (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 14 декабря, польские службы провели спасательную операцию. Они вытащили четырех мигрантов, которые незаконно пересекли границу Польши и застряли в болоте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Мигрантов из Сирии обнаружили на польско-белорусской границы со стороны города Михалово в Польше. К спасательной операции были привлечены военнослужащие, которые обнаружили людей с помощью дронов.

Двоих мигрантов госпитализировали в больницу. Это были мужчина и женщина. Их здоровью ничего не угрожает. Остальным двоим мужчинам помощь медиков не понадобилась.

"Из-за низких температур и замерзания спасательная операция стала борьбой за их жизнь. Мигранты замерзли, но в стабильном состоянии. Спасатели вместе с пожарными оказывали доврачебную помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря мигранты снова применили силовые попытки прорыва границы Польши. Они бросали камни в силовиков и повредили пять полицейских автомобилей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Война в Сирии
NEWS
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
DAILY
Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине