Нелегально пересекли границу: польские службы спасли мигрантов, которые застряли в болоте
Во вторник, 14 декабря, польские службы провели спасательную операцию. Они вытащили четырех мигрантов, которые незаконно пересекли границу Польши и застряли в болоте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
Мигрантов из Сирии обнаружили на польско-белорусской границы со стороны города Михалово в Польше. К спасательной операции были привлечены военнослужащие, которые обнаружили людей с помощью дронов.
Двоих мигрантов госпитализировали в больницу. Это были мужчина и женщина. Их здоровью ничего не угрожает. Остальным двоим мужчинам помощь медиков не понадобилась.
"Из-за низких температур и замерзания спасательная операция стала борьбой за их жизнь. Мигранты замерзли, но в стабильном состоянии. Спасатели вместе с пожарными оказывали доврачебную помощь", - говорится в сообщении.
Wczoraj #funkcjonariuszeSG z placówek w Michałowie i Narewce wspólnie z @KGPSP prowadzili przez kilka godzin akcję ratowniczą.Czworo nielegalnych imigrantów ob.Syrii i Iraku utknęło na bagnach. Udało się ich odnaleźć dzięki użyciu drona #WP— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 15, 2021
Dwie osoby przewieziono do szpitala. pic.twitter.com/N2Pbd3FYNe
Напомним, 13 декабря мигранты снова применили силовые попытки прорыва границы Польши. Они бросали камни в силовиков и повредили пять полицейских автомобилей.