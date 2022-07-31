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"Ремонтувати" мости? Ворог активно стягує інженерні війська в Херсонську область

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Херсонська область, Неділя 31 липня 2022 13:12
"Ремонтувати" мости? Ворог активно стягує інженерні війська в Херсонську область Фото: ворог активно стягує інженерні війська в Херсонську область після ударів ЗСУ (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росіяни активно перекидають техніку в окуповану Херсонську область, але передусім інженерну. Це відбувається після того, як ЗСУ влучно вдарили по переправах і мостах, які стратегічно важливі для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя у Facebook.

"Тимчасово окупованою Херсонщиною спостерігається посилений рух техніки росіян. Але женуть передусім інженерні війська, наприклад, екскаватори на базі "Уралу" тощо. Це означає, що мости і ЗСУ суттєво зіпсували положення орків в області", - зазначив Хлань.

Нагадаємо, нещодавно нашим бійцям вдалося знищити важливий для ворога залізничний вузол у Брилівці (Херсонська область).

Крім того, нещодавно ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в Херсонській області, який має стратегічне значення для російської армії.

Тим часом українські військові продовжують просуватися у Херсонській області. В США вважають, що ЗСУ зможуть звільнити Херсон від окупантів та територію навколо нього до кінця вересня.

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Херсонская область Війна Росії проти України
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