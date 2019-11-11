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Фракція "Слуга народу" переобере голову комітету Ради з питань зовнішньої політики

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 22:13
Фракція "Слуга народу" переобере голову комітету Ради з питань зовнішньої політики
Фото: Олександр Качура (РБК-Україна)

Кучера зазначив, що Яременко не з'явився на засіданні фракції

На засіданні фракції "Слуга народу" прийняли рішення обрати іншого голову комітету з питань зовнішньої політики замість Богдана Яременко. Про це розповів заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у фракції прийняли процедурне рішення про те, що необхідно переобрати голову комітету.

"Ми поки що прийняли рішення про те, що треба обрати іншого кандидата на посаду. То можливо, що Яременко ще раз висунеться кандидатом. Ми просто прийняли процедурне рішення про те, що необхідно переобрати голову комітету. Тобто буде конкурс, будуть всі надати свої пропозиції, після цього вже оберуть нового голову комітету (з питань зовнішньої політики - ред.)", - заявив Качура

Він також зазначив, що Яременко не з'явився на засіданні фракції.

"Яременка сьогодні не було", - додав Качура.

Нагадаємо, 1 листопада глава комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко повідомив, що написав заяву про відставку. Яременко заявив, шо передасть заяву спікеру парламенту лише після того, як його відставку прийме фракція "Слуга народу". Також нардеп обіцяв опублікувати фотокопію своєї заяви.

Як писало РБК-Україна, нардеп Яременко потрапив у скандал через листування з дівчиною зі сфери інтимних послуг під час засідання парламенту. Журналісти сфотографували листування Яременка та оприлюднили в інтернеті. Сам Яременко заявив, що його дії були умисними з метою "провокування непрофесійних журналістів".

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