Китайська космічна ракета вийшла з-під контролю і може впасти на Землю

За даними Космічного командування, поки невідомо місце, куди може впасти ракета-носій. Зараз в Пентагоні уважно відстежують траєкторію польоту ракети.

"Точне місце входу ракети в атмосферу Землі може бути визначено тільки за кілька годин до нього", - сказав Ховард.

Американські космічні експерти вважають, що зараз практично неможливо точно визначити, куди можуть впасти уламки, через швидкість ракети.

"Ми очікуємо, що вона знову увійде в атмосферу десь між 8 і 10 травня. За цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів. Ця штука рухається зі швидкістю приблизно 18 тисяч миль на годину (близько 29 тисяч км / год). І якщо ви на годину помилитеся при вгадуванні, ви не будете знати, де саме вона впаде на відстані 18 тисяч миль ", - сказав астрофізик з астрофізичного центру Гарвардського університету Джонатан Макдауелл.

За його словами, точний район падіння уламків можна буде дізнатися за кілька годин до входу в атмосферу.