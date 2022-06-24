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ЄС не вірить, що Росія скоротила поставки газу з технічних причин, - Шольц

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Брюссель, П'ятниця 24 червня 2022 18:45
ЄС не вірить, що Росія скоротила поставки газу з технічних причин, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шальц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Лідери Євросоюзу не вірять заявам російського "Газпрому" про технічні причини скорочення поставок газу в Європу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Шольц після саміту ЄС прокоментував різке скорочення поставок російського газу по трубопроводу "Північний потік-1". Він заявив, що Росія заперечує будь-які політичні мотиви, але їй не довіряють.

"Ніхто в ЄС не вірить, що Росія скоротила поставки газу з технічних причин", - сказав канцлер.

За його словами, ЄС знаходиться на шляху до кращої координації енергетичної політики. Шольц не став розповідати про те, наскільки можна прискорити доставку газу з альтернативних джерел, але заявив, що багато країн старанно працюють над цим.

Нагадаємо, що у червні "Газпром" майже вдвічі зменшив поставки газу до Європи.

Водночас влада Німеччини активувала режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу, а мешканців попередили про зростання цін на газ.

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Російська Федерація Європа Евросоюз Германия Олаф Шольц
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