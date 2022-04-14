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Нехаммер про переговори України і Росії: невелике вікно можливостей залишається

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Відень, Четвер 14 квітня 2022 12:02
Нехаммер про переговори України і Росії: невелике вікно можливостей залишається Фото: канцлер Австрії Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Австрії Карл Нехаммер все ще бачить невеликий шанс для переговорів між Україною і Росією. За його словами, стамбульські переговори показують, що ще не всі двері для вирішення шляхом переговорів закриті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

"Вони обидва знаходяться в логіці війни, але обидва знають, що в якийсь момент вона повинна закінчитися. Великим питанням буде: як можна закінчити війну зі збереженням особи для обох сторін?",- заявив канцлер.

Але до цього, за його словами, все ще існує побоювання ескалації бойових дій на Донбасі.

"Обидві сторони готуються до дуже напруженої і, з людської точки зору, руйнівної битви", - додав Нехаммер.

На його думку, останні санкції ЄС проти експорту оборонної промисловості тільки послаблять військовий вплив Росії в середньостроковій перспективі.

"Ось чому це не призводить до того, щоб Путін негайно припинив війну зараз", - заявив австрійський канцлер.

Однак, за його словами, Путін прекрасно розуміє, що війна матиме серйозні економічні наслідки для його країни.

За словами Нехаммера, поставки російського газу в Європу небезпечні, навіть якщо не брати до уваги санкційні міркування. Наслідки війни і підриву трубопроводів можуть привести до припинення поставок, сказав він.

"Ризик того, що це може статися, існує в будь-якому випадку - навіть якщо Австрія, Німеччина та інші країни виступлять проти газового ембарго", - сказав політик.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський обговорив з Нехаммером його результати особистої зустрічі з Путіним.

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