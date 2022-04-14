ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нехаммер о переговорах Украины и России: небольшое окно возможностей остается

Новина українською →
Вена, Четверг 14 апреля 2022 12:02
Нехаммер о переговорах Украины и России: небольшое окно возможностей остается Фото: канцлер Австрии Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Австрии Карл Нехаммер все еще видит небольшой шанс для переговоров между Украиной и Россией. По его словам, стамбульские переговоры показывают, что еще не все двери для решения путем переговоров закрыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

"Они оба находятся в логике войны, но оба знают, что в какой-то момент она должна закончиться. Большим вопросом будет: Как можно закончить войну с сохранением лица для обеих сторон?", - заявил канцлер.

Но до этого, по его словам, все еще существует опасение эскалации боевых действий на Донбассе.

"Обе стороны готовятся к очень напряженной и, с человеческой точки зрения, разрушительной битве", - добавил Нехаммер.

По его мнению, последние санкции ЕС против экспорта оборонной промышленности только ослабят военное влияние России в среднесрочной перспективе.

"Вот почему это не приводит к тому, чтобы Путин немедленно прекратил войну сейчас", - заявил австрийский канцлер.

Однако, по его словам, Путин прекрасно понимает, что война будет иметь серьезные экономические последствия для его страны.

По словам Нехаммера, поставки российского газа в Европу небезопасны, даже если не принимать во внимание санкционные соображения. Последствия войны и подрыва трубопроводов могут привести к прекращению поставок, сказал он.

"Риск того, что это может произойти, существует в любом случае - даже если Австрия, Германия и другие страны выступят против газового эмбарго", - сказал политик.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обсудил с Нехаммером его результаты личной встречи с Путиным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия Война России против Украины
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине