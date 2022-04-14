Нехаммер о переговорах Украины и России: небольшое окно возможностей остается

Канцлер Австрии Карл Нехаммер все еще видит небольшой шанс для переговоров между Украиной и Россией. По его словам, стамбульские переговоры показывают, что еще не все двери для решения путем переговоров закрыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA .

"Они оба находятся в логике войны, но оба знают, что в какой-то момент она должна закончиться. Большим вопросом будет: Как можно закончить войну с сохранением лица для обеих сторон?", - заявил канцлер.

Но до этого, по его словам, все еще существует опасение эскалации боевых действий на Донбассе.

"Обе стороны готовятся к очень напряженной и, с человеческой точки зрения, разрушительной битве", - добавил Нехаммер.

По его мнению, последние санкции ЕС против экспорта оборонной промышленности только ослабят военное влияние России в среднесрочной перспективе.

"Вот почему это не приводит к тому, чтобы Путин немедленно прекратил войну сейчас", - заявил австрийский канцлер.

Однако, по его словам, Путин прекрасно понимает, что война будет иметь серьезные экономические последствия для его страны.

По словам Нехаммера, поставки российского газа в Европу небезопасны, даже если не принимать во внимание санкционные соображения. Последствия войны и подрыва трубопроводов могут привести к прекращению поставок, сказал он.

"Риск того, что это может произойти, существует в любом случае - даже если Австрия, Германия и другие страны выступят против газового эмбарго", - сказал политик.