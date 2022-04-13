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Зеленський обговорив з канцлером Австрії підсумки зустрічі з Путіним

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Київ, Середа 13 квітня 2022 00:52
Зеленський обговорив з канцлером Австрії підсумки зустрічі з Путіним Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Австрії Карлом Нехаммером обговорив його результати особистої зустрічі з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Володимир Зеленський прокоментував свою розмову з канцлером Австрії: "Говорив також сьогодні з Карлом Нехаммером, який напередодні зустрічався з главою Росії. Обмінялися деталями з приводу цієї зустрічі".

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