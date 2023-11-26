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"Дырявая" ПВО. Ночная атака дронов на Россию - очередная спецоперация ГУР, - источники

Москва, Воскресенье 26 ноября 2023 13:40
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"Дырявая" ПВО. Ночная атака дронов на Россию - очередная спецоперация ГУР, - источники Фото: ГУР причастно к атаке дронов на Россию 26 ноября (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Ночная атака дронов на Россию была очередной удачной спецоперацией украинских разведчиков. Она показала "дырявость" российской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным РБК-Украина, за этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

Как отмечают источники, эта операция продемонстрировала "дырявость" российской противовоздушной обороны. Окончательные последствия атаки пока неизвестны, но все точно не так, как заявили в России, что все сбили.

Что известно об атаке

Напомним, в ночь на 26 ноября в Подмосковье, Туле и некоторых других регионах РФ слышали взрывы. Россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО.

В Минобороны РФ утверждают, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях. В частности, губернатор Московской области заявили, что якобы "перехватили" 5 беспилотников, а в Брянской области - 4.

При этом в Туле этой ночью было очень громко. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Туле. Но один дрон врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки.

Добавим, что с утра в Туле тоже летали дроны. Местные утверждали, что их якобы сбили.

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Российская Федерация атака дронов ГУР Главное управление разведки
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