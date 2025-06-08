ua en ru
Вс, 08 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киевлян предупредили об опасной погоде: куда обращаться в случае ЧП

Киев, Воскресенье 08 июня 2025 17:53
UA EN RU
Киевлян предупредили об опасной погоде: куда обращаться в случае ЧП Фото: в Киеве объявили желтый уровень опасности (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве и области объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, которая продлится до конца суток 8 июня и ночью 9 июня. Жителей призывают быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 8 июня и ночью 9 июня в Киеве и области гроза... I уровень опасности, желтый". - отметили в КГВА.

Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Куда звонить в случае чрезвычайного происшествия:

  • при подтоплении проезжей части или тротуаров - в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.
  • если упало дерево или сломались ветки, - в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.
  • когда падение деревьев и веток угрожает жизни - к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
  • при травмировании людей - звоните 103.
  • при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - по номерам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Погода в Украине

Напомним, в Укргидрометцентре ранее рассказали, какая погода ожидает украинцев 8 июня. Согласно прогнозу синоптиков, жара не отступит, однако в отдельных районах пройдут дожди.

Также синоптики сообщали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета. Как известно, абсолютный максимум температуры будет наблюдаться в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Россия заявила о "наступлении на Днепропетровщину": Генштаб опроверг российский фейк
Россия заявила о "наступлении на Днепропетровщину": Генштаб опроверг российский фейк
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам