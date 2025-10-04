ua en ru
Непогода добралась до Румынии: обесточены горные курорты, в Бухаресте повреждены авто

Суббота 04 октября 2025 21:15
Непогода добралась до Румынии: обесточены горные курорты, в Бухаресте повреждены авто Иллюстративное фото: спасатели совершили три сотни выездов в столице Румынии Бухаресте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Румынии из-за непогоды тысячи туристов остались без света, и более сотни авто получили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi 24.

В частности, в нескольких районах Брашова десятки деревьев упали на Дании электропередач из-за метели и обильного снега. По этой причине, с вечера пятницы, тысячи туристов и местных жителей остались без электричества.

Также проблемы наблюдаются на горных курортах Бран, Фундата и Моэчу. Спасатели уже работают на местах, чтобы как можно скорее устранить проблему.

Кроме того, этой ночью спасательные службы искали в горах четырех граждан Польши, которые застряли на высоте около 2000 метров из-за непогоды. Операция проводилась пять часов на границе уездов Хунедоара, Вылча и Альба.

Помимо этого, спасатели совершили три сотни выездов в столице Румынии Бухаресте. Причиной стали поваленные деревья, оборванные кабели и другие конструкции.

По итогу лишь в столице 16/ автомобилей получили серьезные повреждения из-за поваленных ветром деревьев.

Кроме того, в пятницу в Констанце прошел сильный дождь, затопивший несколько улиц. Уровень воды достигал полуметра.

Причем на побережье порывы ветра были свыше 80 км/ч, из-за чего все порты в Черном море были закрыты.

Другие инциденты

Напомним, вчера стало известно, что в Болгарии наводнение накрыло курортный поселок Елените. Из-за этого в ряде районов был осложнен подъезд внедорожников, также была информация о затопленных машинах, зданиях, и погибшем мужчине.

Кроме того, на этой неделе из-за аномальных ливней затопило Одессу. В результате непогоды погибли минимум 10 жителей и среди них - один ребенок.

