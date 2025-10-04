ua en ru
Негода дісталася Румунії: знеструмлено гірські курорти, у Бухаресті пошкоджено авто

Субота 04 жовтня 2025 21:15
UA EN RU
Негода дісталася Румунії: знеструмлено гірські курорти, у Бухаресті пошкоджено авто Ілюстративне фото: рятувальники здійснили три сотні виїздів у столиці Румунії Бухаресті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Румунії через негоду тисячі туристів залишилися без світла, і понад сотня авто зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi 24.

Зокрема, у кількох районах Брашова десятки дерев упали на лінії електропередач через хуртовину та рясний сніг. З цієї причини, з вечора п'ятниці, тисячі туристів і місцевих жителів залишилися без електрики.

Також проблеми спостерігаються на гірських курортах Бран, Фундата і Моечу. Рятувальники вже працюють на місцях, щоб якомога швидше усунути проблему.

Крім того, цієї ночі рятувальні служби шукали в горах чотирьох громадян Польщі, які застрягли на висоті близько 2000 метрів через негоду. Операцію проводили п'ять годин на кордоні повітів Хунедоара, Вилча і Альба.

Крім цього, рятувальники здійснили три сотні виїздів у столиці Румунії Бухаресті. Причиною стали повалені дерева, обірвані кабелі та інші конструкції.

За підсумком лише в столиці 16/ автомобілів зазнали серйозних пошкоджень через повалені вітром дерева.

Крім того, в п'ятницю в Констанці пройшов сильний дощ, який затопив кілька вулиць. Рівень води сягав півметра.

Причому на узбережжі пориви вітру були понад 80 км/год, через що всі порти в Чорному морі були закриті.

Інші інциденти

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Болгарії повінь накрила курортне селище Еленіте. Через це в низці районів було ускладнено під'їзд позашляховиків, також була інформація про затоплені машини, будівлі та загиблого чоловіка.

Крім того, цього тижня через аномальні зливи затопило Одесу. Унаслідок негоди загинули щонайменше 10 жителів і серед них - одна дитина.

