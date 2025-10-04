Негода дісталася Румунії: знеструмлено гірські курорти, у Бухаресті пошкоджено авто

У Румунії через негоду тисячі туристів залишилися без світла, і понад сотня авто зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi 24 .

Зокрема, у кількох районах Брашова десятки дерев упали на лінії електропередач через хуртовину та рясний сніг. З цієї причини, з вечора п'ятниці, тисячі туристів і місцевих жителів залишилися без електрики.

Також проблеми спостерігаються на гірських курортах Бран, Фундата і Моечу. Рятувальники вже працюють на місцях, щоб якомога швидше усунути проблему.

Крім того, цієї ночі рятувальні служби шукали в горах чотирьох громадян Польщі, які застрягли на висоті близько 2000 метрів через негоду. Операцію проводили п'ять годин на кордоні повітів Хунедоара, Вилча і Альба.

Крім цього, рятувальники здійснили три сотні виїздів у столиці Румунії Бухаресті. Причиною стали повалені дерева, обірвані кабелі та інші конструкції.

За підсумком лише в столиці 16/ автомобілів зазнали серйозних пошкоджень через повалені вітром дерева.

Крім того, в п'ятницю в Констанці пройшов сильний дощ, який затопив кілька вулиць. Рівень води сягав півметра.

Причому на узбережжі пориви вітру були понад 80 км/год, через що всі порти в Чорному морі були закриті.