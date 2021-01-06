Нафта зросла до 10-місячного максимуму поле рішення Саудівської Аравії

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Саудівська Аравія вирішила добровільно знизити видобуток на 1 млн барелів на добу

Ціни на нафту в середу, 6 січня, продовжили зростати, досягнувши максимуму з кінця лютого. Нафта дорожчає після того, як Саудівська Аравія оголосила про значне добровільне скорочення видобутку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 1,6%, до 54,45 доларів за барель 10.50 за Гринвічем, що є найвищим рівнем з 26 лютого 2020 року після стрибка приблизно на 5% у вівторок.

Ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 1%, до 50,45 доларів за барель, що також є найвищим показником з 26 лютого. Контракт у вівторок закрився з підвищенням на 4,6%.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, у вівторок оголосила про додаткове добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу в лютому і березні після зустрічі ОПЕК+, що об'єднує виробників з Організації країн-експортерів нафти та інших, включаючи Росію.

У зв'язку з швидким поширенням коронавірусної інфекції виробники побоюються подальшого падіння попиту.

Група ОПЕК+ погодилася з тим, що більшість виробників збережуть видобуток на стабільному рівні у лютому і березні, дозволивши Росії та Казахстану збільшити видобуток на скромні 75 тисяч барелів на добу в лютому і ще на 75 тисяч барелів на добу в березні.

"Незважаючи на цю оптимістичну угоду про постачання, ми вважаємо, що рішення Саудівської Аравії, ймовірно, відображає ознаки ослаблення попиту по мірі відновлення обмежень", - написали аналітики Goldman Sachs в записці, хоча вони зберегли прогноз на кінець 2021 року для Brent на рівні 65 доларів за барель.

За прогнозом Світового банку, світові ціни на нафту 2021 році залишаться близькими до поточних рівнів і в середньому складуть 44 долари за барель, нафта подорожчає до 50 доларів за барель у 2022 році.

Як повідомляло РБК-Україна, падіння цін призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за 11 місяців 2020 року впав на 36% до 7,177 млрд доларів.