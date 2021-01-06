Нефть выросла до 10-месячного максимума поле решения Саудовской Аравии

Фото: добыча нефти (OilNow)

Саудовская Аравия решила добровольно снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки

Цены на нефть в среду, 6 января, продолжили расти, достигнув максимума с конца февраля. Нефть дорожает после того, как Саудовская Аравия объявила о значительном добровольном сокращении добычи.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 1,6%, до 54,45 долларов за баррель в 10.50 по Гринвичу, что является самым высоким уровнем с 26 февраля 2020 года после скачка примерно на 5% во вторник.

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1%, до 50,45 долларов за баррель, что также является самым высоким показателем с 26 февраля. Контракт во вторник закрылся с повышением на 4,6%.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, во вторник объявила о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки в феврале и марте после встречи ОПЕК+, объединяющей производителей из Организации стран-экспортеров нефти и других, включая Россию.

В связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции производители опасаются дальнейшего падения спроса.

Группа ОПЕК+ согласилась с тем, что большинство производителей сохранят добычу на стабильном уровне в феврале и марте, позволив России и Казахстану увеличить добычу на скромные 75 тысяч баррелей в сутки в феврале и еще на 75 тысяч баррелей в сутки в марте.

"Несмотря на это оптимистичное соглашение о поставках, мы считаем, что решение Саудовской Аравии, вероятно, отражает признаки ослабления спроса по мере возобновления ограничений", - написали аналитики Goldman Sachs в записке, хотя они сохранили прогноз на конец 2021 года для Brent на уровне 65 долларов за баррель.

По прогнозу Всемирного банка, мировые цены на нефть 2021 году останутся близкими к текущим уровням и в среднем составят 44 доллара за баррель, нефть подорожает до 50 долларов за баррель в 2022 году.

Как сообщало РБК-Украина, падение цен привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину за 11 месяцев 2020 года упал на 36% до 7,177 млрд долларов.