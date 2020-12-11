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Падіння українського експорту істотно сповільнилося в кінці року

Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 11:04
Падіння українського експорту істотно сповільнилося в кінці року
Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українські експортери майже компенсували падіння через пандемію

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-листопаді 2020 року склав 92,723 млрд доларів. Це на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року (100,193 млрд доларів).

Про це свідчать дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші 11 місяців 2020 року склав 44,349 млрд доларів, що на 3% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 11% до 48,373 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 4,024 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-листопад 2020 року скоротився менш ніж на 1% до 19,995 млрд доларів, експорт металів скоротився на 15% до 8,211 млрд доларів.

Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 36% до 7,177 млрд доларів.

Падіння українського експорту істотно сповільнилося в кінці року

Таким чином, падіння експорту значно скоротилася порівняно з попередніми періодами. Відзначимо, за даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші десять місяців 2020 року склав 39,636 млрд доларів, що на 5% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 12% до 43,077 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Китай зміцнив статус найбільшого торгового партнера України під час кризи. За підсумками 9 місяців 2020 року частка Китаю у зовнішньому обороті України (експорт і імпорт товарів і послуг) склала 12,9% (10 854,7 млн доларів).

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