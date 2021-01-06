Світовий банк дав прогноз цін на нафту на найближчі два роки

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Світові ціни на нафту 2021 році залишаться близькими до поточних рівнів і в середньому складуть 44 долари за барель. За прогнозом Світового банку, нафта подорожчає до 50 доларів за барель у 2022 році.

Про це йдеться в доповіді Світового банку "Перспективи світової економіки" за січень 2021 року.

Як наголошується в доповіді, попит на нафту впав на 9% у 2020 році - найвищий річний зареєстрований спад в результаті заходів боротьби з пандемією. Це було частково компенсовано рекордним скорочення видобутку країнами ОПЕК+ (Організація країн - експортерів нафти, а також Росія та інші країни, що не входять в ОПЕК).

За оцінками Світового банку, ціни на сиру нафту у 2020 році в середньому становили 41 долар за барель, що на 34% менше, ніж у 2019 році.

Як наголошується в доповіді, ціни на сільськогосподарську продукцію зросли на 4% у 2020 році, в основному за рахунок дефіциту пропозиції і більш високого, ніж очікувалося, попиту на харчові олії та продукти харчування. Ціни на сільськогосподарську продукцію прогнозуються на поточному рівні з подальшим невеликим ростом у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні Світовий банк погіршив прогноз по зростанню світової економки у 2021 році з 4,2% до 4,0%. Прогноз падіння у 2020 році покращено з 5,2% до 4,3%.

Нагадаємо, 10 грудня 2020 року ціни на нафту Brent вперше з початку березня перевищили рівень 50 доларів.