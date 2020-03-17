Ціни на нафту знову впали нижче 30 доларів

Фото: видобуток нафти (OilNow)

На ринку не бачать підстав для того, щоб ціни знову зросли

Ціни на нафту марки Brent знову опустилися нижче 30 доларів після деякого зростання вранці у вівторок, 17 березня. Про це повідомляє агентство Reuters.

О 14:00 за київським часом нафта торгувалася близько 29,90 доларів за барель. У понеділок ціна опускалася до 29,45 доларів за барель, найнижчого рівня з січня 2016 року.

"Нафта досягла нових мінімумів", - заявив Тамас Варга з нафтового брокера PVM. За його словами, немає нічого, ні фундаментального, ні технічного, що має свідчити про те, що негативні тенденції скоро припиняться.

Сполучені Штати заявили, що скористаються низькими цінами на нафту для заповнення свого стратегічного нафтового резерву (SPR). Інші країни і компанії планують аналогічні заходи для заповнення резервуарів.

Нагадаємо, американські фондові індекси у понеділок, 16 березня, зафіксували рекордне падіння з 1987 року, а індекс S&P 500 опустився до мінімуму з грудня 2018 року на тлі побоювань інвесторів, що центробанки, законодавці і Білий дім не зможуть впоратися з пандемією коронавірусу.

Індекс S&P 500 впав на 12%, максимально з "чорного понеділка" більш ніж три десятиліття тому, незважаючи на те, що Федеральна резервна система в неділю раптово знизила процентну ставку майже до нуля.

Таке рішення посилило тривогу з приводу стрімкого поширення пандемії, яка вже частково паралізувала світову економіку і негативно позначилася на виручці компаній.

Відзначимо, напередодні, 16 березня, ціна нафти Brent склала нижче 30 доларів за барель, що стало найбільш різким зниженням з січня 2016 року. А в цілому від початку 2020 року ціни на нафту знизилися на 50%.