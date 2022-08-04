ua ru
Чт, 04 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нафта знову дорожчає після падіння до довоєнних рівнів

Новость на русском →
Україна, Четвер 04 серпня 2022 08:28
Нафта знову дорожчає після падіння до довоєнних рівнів Фото: ціни на нафту ростуть 4 серпня після падіння до рівня лютого (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту виросли в четвер, 4 серпня, оскільки побоювання з приводу пропозиції спровокували відскік від багатомісячних мінімумів, досягнутих на попередній сесії. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,4%, до 97,20 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на нафту марки WTI Востаннє виросли на 0,5%, до 91,15 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обидва контракти впали до найнижчого рівня з лютого на попередній сесії після того, як ОПЕК+ погодилася підвищити цільовий показник видобутку нафти на 100 тисяч барелів на добу, що становить близько 0,1% від світового попиту на нафту.

"ОПЕК + погодилася збільшити видобуток на 100 тисяч барелів на добу у вересні, що набагато нижче, ніж видобуток в попередні місяці. Світовий енергетичний ринок як і раніше стикається з нестачею пропозиції", - сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets.

Він додав, що ціни на нафту WTI "ймовірно будуть коливатися" між 90 і 100 доларами за барель.

Напередодні зустрічі ОПЕК + знизила свій прогноз профіциту ринку нафти в цьому році на 200 тисяч барелів на добу до 800 тисяч барелів на добу.

"Схоже, що ОПЕК + чинить опір закликам збільшити видобуток, тому що перспективи попиту на нафту продовжують погіршуватися. Світ бореться з триваючою глобальною енергетичною кризою, і він не отримає ніякої допомоги від ОПЕК+", - Едвард Мойя, старший аналітик OANDA.

За його словами, ціни на сиру нафту повинні знайти сильну підтримку близько рівня 90 доларів і в кінцевому підсумку відскочать до рівня 100 доларів за барель, навіть у міру прискорення глобального економічного спаду.

Перспективи попиту на нафту були затьмарені зростаючими побоюваннями економічного спаду в Сполучених Штатах і Європі, борговою кризою в країнах з ринком, що формується і суворою політикою щодо COVID-19 в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти.

Запаси сирої нафти в США також несподівано зросли минулого тижня, оскільки експорт скоротився, а нафтопереробні заводи скоротили обсяги виробництва, в той час як запаси бензину також несподівано зросли через уповільнення попиту.

Однак, підтримуючи ціни в четвер, каспійський трубопровідний Консорціум( КТК), який з'єднує казахстанські нафтові родовища з російським Чорноморським портом Новоросійськ, заявив, що поставки значно скоротилися, не надавши цифр.

Нагадаємо, НБУ підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent в 2022 році з 74 до 104,9 доларів за барель. Очікується, що в 2023 році ціна буде 94,3 доларів, в 2024 році - 81,4 доларів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
DAILY
Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром
Уляна Безпалько, Владислав Красінський Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром