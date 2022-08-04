Нафта знову дорожчає після падіння до довоєнних рівнів
Ціни на нафту виросли в четвер, 4 серпня, оскільки побоювання з приводу пропозиції спровокували відскік від багатомісячних мінімумів, досягнутих на попередній сесії. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,4%, до 97,20 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на нафту марки WTI Востаннє виросли на 0,5%, до 91,15 доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Обидва контракти впали до найнижчого рівня з лютого на попередній сесії після того, як ОПЕК+ погодилася підвищити цільовий показник видобутку нафти на 100 тисяч барелів на добу, що становить близько 0,1% від світового попиту на нафту.
"ОПЕК + погодилася збільшити видобуток на 100 тисяч барелів на добу у вересні, що набагато нижче, ніж видобуток в попередні місяці. Світовий енергетичний ринок як і раніше стикається з нестачею пропозиції", - сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets.
Він додав, що ціни на нафту WTI "ймовірно будуть коливатися" між 90 і 100 доларами за барель.
Напередодні зустрічі ОПЕК + знизила свій прогноз профіциту ринку нафти в цьому році на 200 тисяч барелів на добу до 800 тисяч барелів на добу.
"Схоже, що ОПЕК + чинить опір закликам збільшити видобуток, тому що перспективи попиту на нафту продовжують погіршуватися. Світ бореться з триваючою глобальною енергетичною кризою, і він не отримає ніякої допомоги від ОПЕК+", - Едвард Мойя, старший аналітик OANDA.
За його словами, ціни на сиру нафту повинні знайти сильну підтримку близько рівня 90 доларів і в кінцевому підсумку відскочать до рівня 100 доларів за барель, навіть у міру прискорення глобального економічного спаду.
Перспективи попиту на нафту були затьмарені зростаючими побоюваннями економічного спаду в Сполучених Штатах і Європі, борговою кризою в країнах з ринком, що формується і суворою політикою щодо COVID-19 в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти.
Запаси сирої нафти в США також несподівано зросли минулого тижня, оскільки експорт скоротився, а нафтопереробні заводи скоротили обсяги виробництва, в той час як запаси бензину також несподівано зросли через уповільнення попиту.
Однак, підтримуючи ціни в четвер, каспійський трубопровідний Консорціум( КТК), який з'єднує казахстанські нафтові родовища з російським Чорноморським портом Новоросійськ, заявив, що поставки значно скоротилися, не надавши цифр.
Нагадаємо, НБУ підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent в 2022 році з 74 до 104,9 доларів за барель. Очікується, що в 2023 році ціна буде 94,3 доларів, в 2024 році - 81,4 доларів.
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