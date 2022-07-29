Скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році: прогноз НБУ

Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі ТТF у Нідерландах. Очікується, що середньорічна ціна у 2022 році складе 1314,5 доларів за 1 тисячу кубометрів (у січні НБУ прогнозував 856 доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2022 року).

Згідно з прогнозом, ціни на газ 2023 році складуть 1283,5 доларів, у 2024 році - 1007,3 доларів.

Крім того, НБУ підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent у 2022 році з 74 до 104,9 доларів за барель. Очікується, що 2023 році ціна буде 94,3 доларів, у 2024 році - 81,4 доларів.

Як зазначається у звіті, світові ринки на нафту та природний газ у Європі в ІІ кварталі 2022 року зіткнулися із суттєвим обмеженням пропозиції, що утримувало ціни на них на високих, а подекуди і рекордних, рівнях. Волатильність цін підсилювалася низьким рівнем запасів, що робило їх чутливими до змін пропозиції та попиту на ринку.

За прогнозом НБУ, ціни на нафту поволі знижуватимуться. Санкції проти російської нафти, які обмежили її доступ на європейський ринок, дедалі переорієнтують її на ринок Азії, що дасть змогу останнім купувати її за зниженими цінами та повністю задовольнити свій попит (Китай є одним зі світових лідерів – імпортерів нафти). Нарощування видобування країнами ОПЕК+ і США також допоможе збалансувати зростаючий попит.

"Натомість ціни на природний газ у Європі, попри суттєвіший імпорт СПГ зі США, залишатимуться високими через політичний тиск з боку Росії", - йдеться у звіті.