ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

РФ зазнає мільярдних втрат через нові правил заправки суден, - Bloomberg

Новини » Енергетика    29.10.2018 - 12:58
Ілюстративне фото (wikipedia.org)
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

У 2020 році набуває чинності заборона на заправку кораблів високосірковим мазутом

Росія зазнає мільярдних втрат після заборони на заправку кораблів високосірковим мазутом, яка вступить в силу з 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що в 2020 році вступлять в силу нові правила Міжнародної морської організації ООН (IMO), які забороняють заправляти кораблі мазутом з вмістом сірки вище 0,5%. В цьому випадку найбільші втрати понесе нафтогазова сфера Росії, яка постачає паливо в більш ніж 100 країн.

Як стверджує Bloomberg з посиланням на опитаних експертів, російські заводи не встигнуть вчасно провести модернізацію. Також зазначається, що станом на кінець вересня Росія взагалі не виробляла мазут, який би відповідав новим нормам. Крім того, дві третини випущеного палива містили 2,5% і більше сірки.

За розрахунками Bloomberg, за 2017 рік російські компанії заробили на поставках приблизно 9 млрд доларів. За оцінками інвестбанку Wood & Co. Financial Services AS, у 2020 році дохід може скоротитися на 3,5 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед Аль Сауд передрік зникнення РФ з світового ринку нафти.

Раніше також стало відомо, що Російська Федерація призупиняє постачання бензину до Білорусі.

 

У Франції вважають, що нарощування російського впливу в ЦАР не стабілізує країну
Новини України Російська Федераціянефтьубыткимазут
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся