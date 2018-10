РФ зазнає мільярдних втрат через нові правил заправки суден, - Bloomberg

Ілюстративне фото (wikipedia.org)

У 2020 році набуває чинності заборона на заправку кораблів високосірковим мазутом

Росія зазнає мільярдних втрат після заборони на заправку кораблів високосірковим мазутом, яка вступить в силу з 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що в 2020 році вступлять в силу нові правила Міжнародної морської організації ООН (IMO), які забороняють заправляти кораблі мазутом з вмістом сірки вище 0,5%. В цьому випадку найбільші втрати понесе нафтогазова сфера Росії, яка постачає паливо в більш ніж 100 країн.

Як стверджує Bloomberg з посиланням на опитаних експертів, російські заводи не встигнуть вчасно провести модернізацію. Також зазначається, що станом на кінець вересня Росія взагалі не виробляла мазут, який би відповідав новим нормам. Крім того, дві третини випущеного палива містили 2,5% і більше сірки.

За розрахунками Bloomberg, за 2017 рік російські компанії заробили на поставках приблизно 9 млрд доларів. За оцінками інвестбанку Wood & Co. Financial Services AS, у 2020 році дохід може скоротитися на 3,5 млрд доларів.

