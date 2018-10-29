Венесуела отримуватиме поради від РФ щодо боротьби з кризою, - Bloomberg

Фото: Ніколас Мадуро (facebook.com/NicolasMaduro)

Росія направила у Венесуелу делегацію, яка має допомогти боротися з економічною кризою на тлі американських санкцій

Російська Федерація (РФ) направила делегацію економічних радників та високопосадовців, які мають допомогти Венесуелі у боротьбі з кризою. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.

Зокрема, відомо, що основний союзник Кремля наразі переживає кризу у зв'язку із запровадженням американських санкцій та низьких цін на нафту.

Раніше Росія, котра підтримує тісні зв'язки з урядом президента Мадуро, торік вже реструктуризувала борги Венесуели в розмірі 3,15 млрд доларів. Тепер вона пропонує союзнику технічну допомогу.

Зазначається що Російська делегація, в тому числі заступник міністра фінансів Сергій Сторчак, планує зустрітись з представниками центрального банку а також Міністерства фінансів та економіки Венесуели.

За інформацією джерел Bloomberg, поінформованих про плани обох країн, посадовці також зустрінуться з представниками нафтової компанії Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Сторони хочуть обговорити надання валютної виручки центральному банку.

Також наразі у столиці Венесуели з візитом перебуває делегація з Китаю і проводить переговори про стабілізацію економіки. PDVSA готується провести виплату у 949 млн доларів за облігаціями.

На сьогодні Венесуела вже має прострочені борги у 7 мільярдів доларів, однак, ці облігації прив'язані до цінного активу - мажоритарного пакету акції в компанії Citgo Holding Inc. Несплата за цими боргами дозволить кредиторам домагатись передачі пакету акцій.

Нагадаємо, нещодавно міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало, що вартість нафти марки Brent буде перевищувати 80 доларів за барель у середньостроковій перспективі у зв'язку зі зниженням постачання з Венесуели та Ірану.