Нафта Brent торгується нижче 65 доларів після заяв Трампа

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 64,73 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 26 лютого 2019 року, знаходиться нижче позначки в 65 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:11 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 64,73 долара. Це на 1,49% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, в ході вчорашніх торгів нафта Brent подешевшала за день більш ніж на 3%. Ціни різко пішли вниз після того, як президент США Дональд Трамп поскаржився на зростання цін на нафту і знову закликав ОПЕК стабілізувати їх. У той же час зазначається, що всупереч вимогам Трампа саме санкції США проти експортерів нафти з Ірану і Венесуели сприяють подорожчанню палива.

Напередодні ще до заяв Трампа нафта почала дешевшати на тлі зростання експорту з США, пов'язаного з рекордною видобутком в країні, який досяг 12 мільйонів барелів на добу. За даними Reuters, експорт в лютому досяг також рекордної позначки - 3,6 мільйона барелів на добу.