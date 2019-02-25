Нафта почала дешевшати на тлі зростання експорту з США

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 66,96 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 25 лютого 2019 року, опустилася нижче позначки в 67 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:01 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 66,96 долара. Це на 0,31% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту знижуються на тлі зростання експорту палива із США, пов'язаного з рекордним видобутком в країні, який досяг 12 мільйонів барелів на добу. За даними Reuters, експорт в лютому досяг також рекордної позначки - 3,6 мільйона барелів на добу. Як відзначають аналітики, збільшення видобутку в США підриває зусилля ОПЕК щодо зниження виробництва.

Нагадаємо, минулого тижня ціни на нафту стабілізувалися на тлі нового рекорду видобутку в США. Також повідомлялося, що видобуток у США продовжить зростати, а нафтові компанії збільшать експорт, щоб розпродати надлишок запасів.

Раніше глава МЗС Ірану Джавад Зариф заявив, що Іран відповість США у разі посилення санкцій в області експорту нафти.