Нафта Brent впала за день більш ніж на 3%

Ілюстративне фото (Statoil.com)

Котирування ф'ючерсів на нафту марки Brent в понеділок втратили більше 3%

Ціна квітневих ф'ючерсів нафти марки Brent знизилася і склала 64,7 доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ICE.

Котирування ф'ючерсів нафти марки Brent в понеділок втратили більше 3%, випливає з даних лондонській біржі ICE. Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на мінімумі падали до позначки 64,7 доларів за барель.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував поточний рівень світових цін на нафту, а також дав рекомендації Організації країн - експортерів нафти, яка вживає заходів для зростання ціни.

Американський президент вважає, що ціни на нафту стають занадто високими. Він порадив ОПЕК розслабитися, оскільки крихкий мир не впорається з підвищенням цін. При цьому ціна нафти марки Brent після заяви Трампа впала до 66 доларів за барель, що 1,5 долара нижче, ніж на торгах днем раніше.

У грудні 2018 року ОПЕК і ряд інших країн, включаючи Росію, домовилися скоротити видобуток нафти на 1,2 млн барелів на добу починаючи з січня. На частку країн ОПЕК в цьому скорочення припадають 800 тис. барелів на добу. За попередніми даними, в січні 2019 року видобуток нафти ОПЕК знизилася на 797 тонн на добу до середнього рівня в 30,81 млн барелів на добу.