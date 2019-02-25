ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нафта Brent впала за день більш ніж на 3%

Новини » Економіка    25.02.2019 - 22:00
Нафта Brent впала за день більш ніж на 3%
Ілюстративне фото (Statoil.com)

Котирування ф'ючерсів на нафту марки Brent в понеділок втратили більше 3%

Ціна квітневих ф'ючерсів нафти марки Brent знизилася і склала 64,7 доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ICE.

Котирування ф'ючерсів нафти марки Brent в понеділок втратили більше 3%, випливає з даних лондонській біржі ICE. Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на мінімумі падали до позначки 64,7 доларів за барель.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував поточний рівень світових цін на нафту, а також дав рекомендації Організації країн - експортерів нафти, яка вживає заходів для зростання ціни.

Американський президент вважає, що ціни на нафту стають занадто високими. Він порадив ОПЕК розслабитися, оскільки крихкий мир не впорається з підвищенням цін. При цьому ціна нафти марки Brent після заяви Трампа впала до 66 доларів за барель, що 1,5 долара нижче, ніж на торгах днем раніше.

У грудні 2018 року ОПЕК і ряд інших країн, включаючи Росію, домовилися скоротити видобуток нафти на 1,2 млн барелів на добу починаючи з січня. На частку країн ОПЕК в цьому скорочення припадають 800 тис. барелів на добу. За попередніми даними, в січні 2019 року видобуток нафти ОПЕК знизилася на 797 тонн на добу до середнього рівня в 30,81 млн барелів на добу.

Трамп прокоментував ціни на нафту Нафта почала дешевшати на тлі зростання експорту з США
Новини України Brentнефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся