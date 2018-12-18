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Ціна нафти Brent впала до найнижчої за рік ціни

Новини » Енергетика    18.12.2018 - 19:42
Ціна нафти Brent впала до найнижчої за рік ціни
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Вперше з 20 жовтня 2017 року ціна за барель нижче 57 доларів

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 18 грудня 2018 року, впала нижче позначки в 57 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Як зазначається, станом на 19:00 вартість бареля нафти марки Brent вперше більш ніж за рік опустилася нижче 57 долларів. На мінімумі ціна досягла позначки 56,87 долара, що на 4,6% або 2,74 долара нижче за рівень закриття торгів понеділка. Востаннє барель Brent коштувала дешевше 57 доларів 20 жовтня 2017 року.

Крім того, нафта марки WTI подешевшала ще сильніше - увечері 18 грудня вартість бареля WTI опускалася до 47,28 долара, що на 5,8% нижче за рівень закриття попередніх торгів. Досягнутий у вівторок рівень виявився найнижчим з 11 вересня 2017 року.

Нагадаємо, станом на 11:31 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 57,77 долара.

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту падають третю сесію поспіль у зв'язку з повідомленнями про збільшення запасів і прогнозами рекордних обсягів виробництва в США і Росії в поєднанні з різкими розпродажами на світових фондових ринках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК після декількох годин переговорів домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році.

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