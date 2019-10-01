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Нафта Brent показала найбільше квартальне падіння в цьому році

Новини » Економіка    01.10.2019 - 09:48
Нафта Brent показала найбільше квартальне падіння в цьому році
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на нафту Brent впали нижче 61 долара за барель

У третьому кварталі ціна на нафту Brent впала на 8,7%, що стало найгіршим показником з четвертого кварталу 2018 року, коли падіння склало 35%. Про це повідомляє Reuters.

Нафта марки Brent у третьому кварталі показала найбільше падіння в ціні в порівнянні з попередніми двома кварталами цього року. Це пов'язано з побоюваннями з приводу попиту на тлі загострення торгової війни між США і Китаєм.

За третій квартал ціна Brent просіла на 8,7%. Цей показник став найгіршим з четвертого кварталу минулого року, коли ціна на нафту цієї марки впала на 35%. Ціна на нафту марки WTI за третій квартал 2019 року також показала падіння. Воно склало 7,5%.

Ф'ючерс на листопад на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшав на $0,98 (1,58%) - до $60,93 за барель. Грудневий контракт знизився в ціні на $0,88 (1,44%) - до $60,16 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опускаються на $0,84 (1,5%) - до $55,07 за барель.

Нагадаємо, ціни на нафту виросли в понеділок, 23 вересня, на тлі побоювань з приводу перебоїв у поставках нафти з Саудівської Аравії і загострення напруженості на Близькому Сході.

Також РБК-Україна повідомляло, що протягом 16-20 вересня на ціни на північноморську нафту марки Brent показали максимальне тижневе зростання з початку 2019 року після атаки дронів на нафтові об'єкти Saudi Aramco.

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