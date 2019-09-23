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Нафта дорожчає на тлі напруженості на Близькому Сході

Новини » Економіка    23.09.2019 - 11:12
Нафта дорожчає на тлі напруженості на Близькому Сході
Фото: видобуток нафти (OilNow)

Нафта марки Brent піднялася вище 65 доларів за барель

Ціни на нафту виросли в понеділок, 23 вересня, на тлі побоювань з приводу перебоїв у поставках нафти з Саудівської Аравії і загострення напруженості на Близькому Сході. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли більше ніж на 1% до 65,09 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI також виросли більш ніж на 1% до58,78 доларів за барель.

Видобуток нафти в Саудівській Аравії впав наполовину після атаки дронів на нафтові об'єкти Saudi Aramco. Незважаючи на спроби найбільшого експортера нафти Саудівської Аравії заспокоїти світові ринки, компанія може відновити повний видобуток до кінця цього місяця. При цьому покупці і трейдери зберігають скептичне ставлення до перспектив відновлення видобутку.

Після нападу дронов напруженість на Близькому Сході зросла і Пентагон наказав розмістити додаткові війська США в регіоні Перської затоки для посилення протиповітряної і протиракетної оборони Саудівської Аравії. Держсекретар США Майк Помпео сказав у неділю, що війська США призначені для "стримування і оборони" і Вашингтон прагне уникнути війни з Іраном.

При цьому економісти Moody's Analytics кажуть, що "навіть якщо війна з Іраном буде відвернена, залишаються серйозні питання з приводу безпеки поставок саудівської нафти".

Як повідомляло РБК-Україна, компанія Saudi Aramco планує до кінця вересня вийти на колишній рівень видобутку нафти, після атаки дронів.

Нагадаємо, протягом минулого тижня (16-20 вересня) на ціни на північноморську нафту марки Brent показали максимальне тижневий зростання з початку 2019 року після атаки дронів на нафтові об'єкти Saudi Aramco.

Саудівській Аравії на відновлення видобутку нафти можуть знадобитися місяці Ціни на нафту показали рекордне тижневе зростання
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